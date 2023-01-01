WebCatalog
Protter

Protter

wlab.ethz.ch

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Protter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Protter — proteoformların görselleştirilmesi ve açıklamalı ve tahmin edilen dizi özelliklerinin deneysel proteomik kanıtlarla birlikte etkileşimli entegrasyonu için açık kaynaklı bir araç!

Web Sitesi: wlab.ethz.ch

Yasal Uyarı: WebCatalog, Protter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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