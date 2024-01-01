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Incorta

Incorta

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Web Sitesi: incorta.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Incorta'nın açık veri dağıtım platformu, kurumsal verilerin tam değerini açığa çıkarmak için birden fazla karmaşık kurumsal sistemden verilere erişimi basitleştirir ve bu verileri analiz için hazır hale getirir. GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures ve Sorenson Capital tarafından desteklenen Incorta, orta ölçekli pazardaki yenilikçilerden Broadcom, Comcast gibi Fortune 1000 kategori liderlerine kadar en ileri görüşlü şirketlere en zorlu veri zorluklarının üstesinden gelmeleri için güç veriyor. ve Shutterfly. Daha fazla bilgi için www.incorta.com adresini ziyaret edin.

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: incorta.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Incorta ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Alibaba Cloud

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Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

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Mode Analytics

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Klipfolio

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stackline.com

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Sprig

sprig.com

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Code Climate Velocity

codeclimate.com

Juro

Juro

juro.com

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

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