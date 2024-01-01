Incorta'nın açık veri dağıtım platformu, kurumsal verilerin tam değerini açığa çıkarmak için birden fazla karmaşık kurumsal sistemden verilere erişimi basitleştirir ve bu verileri analiz için hazır hale getirir. GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures ve Sorenson Capital tarafından desteklenen Incorta, orta ölçekli pazardaki yenilikçilerden Broadcom, Comcast gibi Fortune 1000 kategori liderlerine kadar en ileri görüşlü şirketlere en zorlu veri zorluklarının üstesinden gelmeleri için güç veriyor. ve Shutterfly. Daha fazla bilgi için www.incorta.com adresini ziyaret edin.

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