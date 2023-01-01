WebCatalog
Dataiku

Dataiku

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: dataiku.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dataiku çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dataiku, 2013 yılında kurulmuş bir yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi şirketidir. Aralık 2019'da Dataiku, Alphabet Inc. tarafından finanse edilen son aşama büyüme risk sermayesi fonu CapitalG'nin yatırımcı olarak Dataiku'ya katıldığını ve Dataiku'ya katıldığını duyurdu. 1,4 milyar dolar değerinde tek boynuzlu at statüsüne ulaştı. Dataiku şu anda New York, Paris, Londra, Münih, Sidney, Singapur ve Dubai'deki ofislerinde dünya çapında 500'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.

Web Sitesi: dataiku.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dataiku ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TradeStation Web Trading

TradeStation Web Trading

tradestation.com

Phaidon

Phaidon

phaidon.com

Standard Metrics

Standard Metrics

standardmetrics.io

BrightEdge

BrightEdge

brightedge.com

Xero

Xero

xero.com

Goodreads

Goodreads

goodreads.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Titan

Titan

titan.com

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

3D Repo

3D Repo

3drepo.io

Lucidchart

Lucidchart

lucidchart.com

Talkdesk

Talkdesk

mytalkdesk.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası