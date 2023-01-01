Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dataiku, 2013 yılında kurulmuş bir yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi şirketidir. Aralık 2019'da Dataiku, Alphabet Inc. tarafından finanse edilen son aşama büyüme risk sermayesi fonu CapitalG'nin yatırımcı olarak Dataiku'ya katıldığını ve Dataiku'ya katıldığını duyurdu. 1,4 milyar dolar değerinde tek boynuzlu at statüsüne ulaştı. Dataiku şu anda New York, Paris, Londra, Münih, Sidney, Singapur ve Dubai'deki ofislerinde dünya çapında 500'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.

Web Sitesi: dataiku.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dataiku ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.