Alternatifler - Chooch
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID yüz tanıma arama motoruyla çevrimiçi herkesi bulun. İnsanları fotoğrafa göre arayın ve iddia ettikleri kişiyle konuştuğunuzu doğrulayın.
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında k...
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Deepnote
deepnote.com
Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Derin Rüya Jeneratörü. Evrişimli bir sinir ağının, bir görüntüyü aşırı işleyerek ve özellikleri geliştirerek neler üretebileceğini keşfedin.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Roboflow
roboflow.com
Yalnızca birkaç düzine örnek görüntüyle, çalışan, son teknoloji ürünü bir bilgisayarlı görme modelini 24 saatten daha kısa bir sürede eğitebilirsiniz.
Obviously AI
obviously.ai
Veri Bilimini çalıştırma, Makine Öğrenimi algoritması oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme sürecinin tamamı tek bir tıklamayla bir araya getirildi.
Observable
observablehq.com
Verileri keşfedin, analiz edin ve açıklayın. Takım olarak. Yeni bilgiler ortaya çıkarın, daha fazla soruyu yanıtlayın ve daha iyi kararlar alın.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, Yıldırım hızında - Ekiplerin baş ağrısı yaşamadan yapay zeka oluşturmasına yönelik platform.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
RunLve
web.runlve.com
Runlve yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. Runlve, müşterilerimizi ve topluluğumuzu projelerini ileriye taşıyacak yapay zeka yetenekleriyle güçlendirmek için veri bilimi araçları, MLOps ve veri ve model yönetimi sağlar.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Voiceflow
voiceflow.com
Yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik işbirlikçi platform. Ekipler, sohbet veya sesli yapay zeka aracılarını birlikte, daha hızlı ve geniş ölçekte tasarlamak, test etmek ve başlatmak için Voiceflow'u kullanıyor.
Hex
hex.tech
Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
mindsdb
mindsdb.com
Veritabanınızın içindeki NLP. OpenAI'nin GPT ve Hugging Face modellerinin gücünü yalnızca birkaç SQL satırıyla veritabanınızdaki metin verilerine uygulayın
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
Akkio
akkio.com
Analistler için Tahmine Dayalı Yapay Zeka. Hızlı öngörüler ve zahmetsiz tahminlerle operasyonlarınıza rekabet avantajı kazandırın. Kodlamaya gerek yok.
Muse.ai
muse.ai
Videonun gücü sizin için, ekipler, yaratıcılar, konferanslar ve pazarlama kursları için kolaylaştırıldı. Web'in geleceği için hepsi bir arada video platformu.
Together AI
together.ai
Üretken yapay zeka oluşturmak ve çalıştırmak için en hızlı bulut platformu.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku, 2013 yılında kurulmuş bir yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi şirketidir. Aralık 2019'da Dataiku, Alphabet Inc. tarafından finanse edilen son aşama büyüme risk sermayesi fonu CapitalG'nin yatırımcı olarak Dataiku'ya katıldığını ve Dataiku'ya katıldığını duyurdu. 1,4 milyar dolar değerinde te...
SuperAnnotate
superannotate.com
En yüksek kalitede eğitim verileriyle yapay zeka modellerinizi daha hızlı oluşturun, ince ayar yapın, yineleyin ve yönetin.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub, insanların veri bilimi projeleri oluşturduğu yerdir. Favori veri bilimi projelerinizi keşfetmek, çoğaltmak ve katkıda bulunmak için DAGsHub'ı kullanın.
Qlik
qlik.com
Qlik®, verilerinizi sorunları çözmek, yeni hedeflere ulaşmak ve kritik iş ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmanıza yardımcı olur. Her şey burada başlıyor. Yapay zeka stratejinizi destekleyen veri entegrasyonu ve analitik çözümlerinde sektör lideriyle.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.