WebCatalog

Roboflow

Roboflow

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Web Sitesi: roboflow.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Roboflow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yalnızca birkaç düzine örnek görüntüyle, çalışan, son teknoloji ürünü bir bilgisayarlı görme modelini 24 saatten daha kısa bir sürede eğitebilirsiniz.

Web Sitesi: roboflow.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Roboflow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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