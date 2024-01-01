Replicate

Replicate

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Web Sitesi: replicate.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Replicate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Run AI with an API. Run and fine-tune open-source models. Deploy custom models at scale. All with one line of code.
Kategoriler:
Software Development
MLOps Platformları

Web Sitesi: replicate.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Replicate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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