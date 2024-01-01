Planr, gelir ve satış performansını tahmin etmek için gelişmiş yapay zeka kullanan ve gizli engelleyicileri açığa çıkararak size ve ekibinize satış büyümesini hızlandırma konusunda güç veren bir Kurumsal SAAS çözümüdür. Planr, gelecekteki hedeflere göre tahmin edilen gelirin tarafsız ve akıllı görünümüne %96 doğrulukla anında erişmenizi sağlar. CEO'lar, Yatırımcılar ve Liderlik Ekipleri tarafından kullanılan Planr'ın yapay zeka destekli aracı, verilerinizin tarafsız, bilimsel bir görünümünü sağlar ve NTM Gelirinizi %96 doğrulukla tahmin eder. Planr Kategorileri şunları içerir: Kurumsal Performans Yönetimi, Ücret Yönetimi, Pazarlama Analitiği, Satış ve Operasyon Planlama, Satış Performansı Yönetimi ve İşgücü Yönetimi.

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Web Sitesi: planr.com

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