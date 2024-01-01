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Planr

Planr

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Web Sitesi: planr.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Planr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Planr, gelir ve satış performansını tahmin etmek için gelişmiş yapay zeka kullanan ve gizli engelleyicileri açığa çıkararak size ve ekibinize satış büyümesini hızlandırma konusunda güç veren bir Kurumsal SAAS çözümüdür. Planr, gelecekteki hedeflere göre tahmin edilen gelirin tarafsız ve akıllı görünümüne %96 doğrulukla anında erişmenizi sağlar. CEO'lar, Yatırımcılar ve Liderlik Ekipleri tarafından kullanılan Planr'ın yapay zeka destekli aracı, verilerinizin tarafsız, bilimsel bir görünümünü sağlar ve NTM Gelirinizi %96 doğrulukla tahmin eder. Planr Kategorileri şunları içerir: Kurumsal Performans Yönetimi, Ücret Yönetimi, Pazarlama Analitiği, Satış ve Operasyon Planlama, Satış Performansı Yönetimi ve İşgücü Yönetimi.

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: planr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Planr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Aircover.ai

Aircover.ai

aircover.ai

Cloudapps

Cloudapps

cloudapps.com

Kluster

Kluster

kluster.com

Ezoic

Ezoic

ezoic.com

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