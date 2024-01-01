MarketDial, fiziksel perakende satış için çevrimdışı A/B testinde liderdir. İşletmeler, mağaza içi deneyleri tasarlamak ve analiz etmek için MarketDial'ın yazılımını kullanır. MarketDial'ın özelleştirilmiş testleri, tüm perakende profesyonellerinin işleriyle ilgili kritik soruları yanıtlamasına olanak tanır. Örneğin: Bu yeni ürün sitemde ne kadar iyi performans gösterecek? Promosyonum artan satışları artıracak mı? Belirli ürünlerde fiyatı artırırsam müşterilerimi uzaklaştırır mı? Yeni site tabelalarına yaptığımız yatırım yeni iş imkanları sağladı mı? Yeni çalışan eğitim programımız daha yüksek satışlar veya CSAT sağladı mı? MarketDial, diğerlerinden farklı bir yazılım çözümüdür. Herkesin doğru bir mağaza içi testi oluşturması, uygulaması ve analiz etmesi kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

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