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MarketDial

MarketDial

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Web Sitesi: marketdial.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MarketDial çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MarketDial, fiziksel perakende satış için çevrimdışı A/B testinde liderdir. İşletmeler, mağaza içi deneyleri tasarlamak ve analiz etmek için MarketDial'ın yazılımını kullanır. MarketDial'ın özelleştirilmiş testleri, tüm perakende profesyonellerinin işleriyle ilgili kritik soruları yanıtlamasına olanak tanır. Örneğin: Bu yeni ürün sitemde ne kadar iyi performans gösterecek? Promosyonum artan satışları artıracak mı? Belirli ürünlerde fiyatı artırırsam müşterilerimi uzaklaştırır mı? Yeni site tabelalarına yaptığımız yatırım yeni iş imkanları sağladı mı? Yeni çalışan eğitim programımız daha yüksek satışlar veya CSAT sağladı mı? MarketDial, diğerlerinden farklı bir yazılım çözümüdür. Herkesin doğru bir mağaza içi testi oluşturması, uygulaması ve analiz etmesi kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Kategoriler:

Business
Diğer Pazarlama Yazılımları

Web Sitesi: marketdial.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MarketDial ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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elink.io

elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

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Intellifluence

intellifluence.com

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SalonInteractive

saloninteractive.com

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