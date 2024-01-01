Alternatifler - Sweep
UpViral
upviral.com
UpViral'in çekilişleri ve ödülleri, işletmenizi çevrimiçi ortamda büyütmenin en hızlı yoludur. Trafik oluşturun, listenizi büyütün ve aboneleri müşterilere dönüştürün.
Heyo
heyo.com
Mobil'de, Facebook'ta ve web'in herhangi bir yerinde yayınlanacak Çekilişler, Yarışmalar ve Kampanya uygulamalarını kolayca oluşturmak için Heyo'yu kullanın.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.
Gleam
gleam.io
Gleam bir büyüme pazarlama platformudur. İşinizi büyütecek harika kampanyalar yürütmenize olanak sağlıyoruz.
SweepWidget
sweepwidget.com
İlgi Çekici Yarışmalar ve Çekilişler Düzenleyin. Sosyal medya takipçilerini artırın, bülten abonelerini artırın, yeni potansiyel müşteriler yakalayın, hedef kitlenizle etkileşime geçin, web sitesi trafiğini artırın ve çok daha fazlasını yapın.
Socialman
socialman.net
Socialman, birden fazla sosyal medya kanalı aracılığıyla hediyeler oluşturmaya ve yönetmeye yönelik bir SaaS platformudur. Kullanıcıların Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord ve Twitch'te içerik yayınlamasına olanak tanıyan çapraz platfo...
Osortoo
osortoo.com
Osortoo, yarışmalar, çekilişler veya çekilişler için kazananları çekmeyi, güzel bir açılış sayfası oluşturmayı, etkinlik kayıt sayfası oluşturmayı, etkinlik sırasında yarışmayı sergilemeyi, sosyal ağdan kazananı seçmeyi kolaylaştırır.
ShortStack
shortstack.com
Özel etkileşimli pazarlama kampanyaları oluşturmak için ShortStack'i kullanan binlerce Fortune 500 markasına, reklam ajansına ve küçük işletmeye katılın. Özelleştirilebilir yarışmalar, çekilişler, testler, hashtag hediyeleri, yorum girilebilen yarışmalar, açılış sayfaları, açılır pencereler ve daha...
Trade Show Prize Co
tradeshowprize.co
Trade Show Prize Co (TSPC) specializes in simple, streamlined, and affordable live event giveaways. This platform offers a central location for setting up, executing, and following up on the sweepstakes you run in your trade show booth. Easily track the progress of giveaways, instantly export leads,...
Shopobill
shopobill.com
Shopobill, perakendecilerin ve FMCG/CPG üreticilerinin satışlarını artırmasına yardımcı olan bir Perakende Medya ve Alışverişçi Etkileşimi çözümüdür. * Perakendecilerin FMCG üreticileri adına katma değerli promosyonlar başlatması ve tanıtması için self servis sistemi * Perakende mağazalarda FMCG ür...
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple is a web-based application that provides websites, brands, and blogs with simple solutions for creating, managing, and synthesizing data for online giveaways, sweepstakes and contests. PromoSimple's core goal is to make it as easy as possible for businesses to retain and grow their resp...
Leevia
leevia.com
Leevia is the first Italian platform that allows you to create, manage and monitor online contests in line with the Italian regulations on prize competitions and with the European law on privacy (GDPR). It provides services to marketing and communication agencies and big brands to collect qualified ...
Fyre
fyre.id
Fyre, özellikle blockchain endüstrisi için oluşturulmuş bir pazarlama aracıdır. Hypersign protokolüne, kişisel ve sosyal kimlik bilgilerine dayanan Fyre, işletmelerin sosyal medya patlamalarını, çekilişleri, yarışmaları, yönlendirme programlarını ve daha fazlasını kullanarak patlayıcı gerçek zamanlı...
Contests for Pages
contest-app.co
Contests for Pages is an application to publish contests on your Facebook Page.
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com it's an online and free tool to create Instagram Giveaways, Sweepstakes, Contests and Promotions, allowing you to pick a random comment from your Instagram photo.
Sweeppea
web.sweeppea.com
Tam ve Self Servis Çekiliş Çözümü: Sweeppea, potansiyel müşteri yaratan, etkileşimi ve satışları artıran ödüle dayalı promosyonlar yürütmeyi kolaylaştırır. Sweeppea, kullanıcıların metin kazanarak kazanılan çekilişlerle mobil cihaz üzerinden müşterilere ulaşmasını sağlıyor. Sweeppea, çekiliş heyeca...
Strutta
strutta.com
Strutta'nın sektör lideri teknolojisi, güçlü sosyal promosyonlar aracılığıyla markaları hedef tüketicileriyle buluşturuyor. Strutta araçları ajansların, markaların ve geliştiricilerin kolayca etkileşimli yarışmalar ve çekilişler oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Strutta, önde gelen uluslar...
Launchpad6
launchpad6.com
Launchpad6 provides cloud based web applications that instantly creates brandable online video solutions to power your video requirements . Harness the power of video in ways you never thought possible. Attract customers and generate different user engagement behaviours with the unique capabilitie...
Fastory.io
fastory.io
Fastory is a cutting-edge marketing tech company, providing the leading Mobile-first Marketing Suite. The turnkey solution empowers businesses to level up their marketing campaigns by giving them the power to captivate, engage and convert people who matter to their business, in a creative way. Craf...
Contest Domination
contestdomination.com
Contest Domination, şirketlerin viral olarak yayılan ve nitelikli potansiyel müşteriler toplayan çevrimiçi yarışmalar oluşturmasına olanak tanıyan bir yarışma yazılımıdır.
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
Grow & engage your newsletter list. Rewards Fuel will help you achieve more marketing goals in less time by offering contestants a variety of ways to enter. Running a contest directly on Facebook or Instagram leaves a lot on the table in regards to participation, verification and measurement. With ...
RandomPicker
randompicker.com
RandomPicker, şirketlerin ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların güvenli ve tarafsız rastgele çekilişler, çekilişler ve çekilişler yapmasına yardımcı olan, giriş ağırlıkları, canlı etkinlik modülü, API, rastgele sayı üreteci ve spor çekilişlerinin yanı sıra veri şifreleme ve SSL güvenliği içeren çevrimi...
Fooji
fooji.com
Fooji, tüketicileri sonsuza dek hayranlara dönüştürmek için markalarla ortaklık yapıyor. Her şeyi yapabilecek teknolojiye ve insanlara sahip olan Fooji platformu, kampanyalar oluşturmak, lojistiği yönetmek ve hayran katılımını ve iş sonuçlarını artırmak için marka ekiplerini güçlendirmek üzere yönet...
Tellody
tellody.com
Tellody, küçük işletmelerin gelişmesine yardımcı olabilecek, her zaman ilgi çekici ve kullanımı eğlenceli bir pazarlama ve ikna aracıdır. Pazarlama için fazla zamanı, enerjisi ve parası olmayan profesyoneller için yapılmış, hepsi bir arada, güçlü, uygun fiyatlı ve basit bir çözümdür. Yani Tellody, ...
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo, işletmelerin, özellikle de DTC markalarının daha hızlı ve daha yüksek sermaye verimliliğiyle büyümesine yardımcı olan lider bir pazarlama teknolojisi platformudur. Güçlü büyüme araçlarımız, SMS pazarlama paketimiz ve geniş ortaklık ağımız aracılığıyla DojoMojo, pazarlamacılara listelerini ...
Votigo
votigo.com
Votigo, SaaS platformu ve tam hizmet çözümleriyle lider bir sosyal medya pazarlama ve promosyon şirketidir. 2006 yılında kurulan Votigo'nun teknoloji platformu, markaların, ajansların ve işletmelerin, promosyonlar, yayıncı, topluluk yönetimi, uygulamalar, sosyal CRM ve analitiği içeren eksiksiz sosy...
Easypromos
easypromosapp.com
Easypromos, dijital kampanyaları herhangi bir sosyal medya ağı veya cihazında sorunsuz bir şekilde oluşturmak ve yönetmek için self servis, kullanımı kolay bir platform sunan dijital promosyonlarda dünya lideridir. Easypromos, çevrimiçi promosyonlar, kampanyalar, yarışmalar, mini oyunlar, kupon kam...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter is an easy way to run a giveaway online. Rafflecopter makes it “mega simple” to launch and manage a giveaway for any brand, on any website with no I.T. help required. Launch and manage your next giveaway in minutes with no coding required. If you can copy/paste, you can use Rafflecopt...
VYPER
vyper.ai
VYPER is a marketing tool that makes it easy to run viral campaigns. Set up Referral Campaigns, Reward/Loyalty Programs, Giveaways, Leaderboards, and more. It leverages gamification and incentivization to stimulate engagement and share-ability to help grow your business faster and more efficiently! ...
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com is a campaign marketing platform, it revolutionizes the marketing landscape by offering a one-stop solution for all marketing needs. Run campaigns to market your business forward. Your one-stop giveaway solution for contests, quizzes, competitions, and more. Provably fairness, flexib...
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street is an audience engagement software platform that is used by over 4,000 media companies and marketers. Second Street's partners use the platform to run contests and interactive content – such as personality quizzes, sweepstakes, photo contests, and more – on their website to generate ...
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform, şirketlerin müşterilerle lokasyona dayalı etkileşim kurma şeklini basitleştiren yenilikçi bir pazarlama aracıdır.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker, pazarlamacılara Facebook'ta, cep telefonunda veya web sitesinde sosyal medya ile yarışmalar ve hediyeli oyunlar düzenlemeleri için 30 mekanizma sunar.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Pazarlama kampanyalarınızı sosyal ağlarda ve web sitenizde yönlendirerek potansiyel müşteriler yaratın. Sosyal ağlarınızı izleyin ve Sosyal Dinleme, Marka İzleme ve gerçek zamanlı içerik iyileştirme gerçekleştirin. - Uygulamanız, web siteniz veya sosyal ağlarınız aracılığıyla basit etkileşimli içeri...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, büyük markaların ve medyanın 50'den fazla şablonlu etkileşimli format (sınavlar, yarışmalar, anketler, testler, animasyonlu oyunlar vb.) aracılığıyla dijital kanallarda hedef kitlelerle etkileşime geçmesini sağlar. Platform, GDPR'ye sıkı sıkıya bağlı kalarak, müşterinin daha geniş veri zen...
Referral Factory
referral-factory.com
Kendi yönlendirme programınızı veya ortaklık programınızı oluşturmak ve takip etmek için tak ve çalıştır yazılımı. Dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından 1 numara seçildi. HubSpot tarafından resmi olarak onaylanmış tek yönlendirme yazılımı. 👉 Sürükle ve bırak kampanya oluşturucumuzu kullanarak p...
Woorise
woorise.com
Woorise, viral hediyeler ve yarışmalar, açılış sayfaları ve anketler ve testler gibi ilgi çekici formlar oluşturmanın en kolay yoludur. Woorise, küçük işletmelerin bir hedef kitleyle bağlantı kurmasına, potansiyel müşteriler toplamasına ve satışları tamamlamasına yardımcı olur.
Woobox
woobox.com
Etkileşimi Arttıran Deneyimler Başarılı yarışmalar, çekilişler, anketler, kuponlar, formlar ve daha fazlasını kolayca oluşturun ve çalıştırın.
ViralKit
viralkit.io
Yapay Zeka Destekli Yarışma ve Çekiliş Aracımızla Sosyal Etkinizi Artırın. Geleneksel yarışmaların, hediyelerin ve çekilişlerin sınırlarını aşın! Takipçileri, beğenileri, müşterileri ve etkileşimi hızla artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanın.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep, çekilişler, yarışmalar ve hediyeler oluşturmaya yönelik araçlar içeren viral bir pazarlama platformudur.