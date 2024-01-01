Bülten listenizi büyütün ve etkileşime geçirin. Rewards Fuel, yarışmacılara çeşitli katılım yolları sunarak daha kısa sürede daha fazla pazarlama hedefine ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Doğrudan Facebook veya Instagram üzerinden bir yarışma düzenlemek, katılım, doğrulama ve ölçüm açısından pek çok şeyi masada bırakıyor. Rewards Fuel ile yarışmanızı oluştururken, yarışmacılarınızdan sizi Instagram veya Twitter'da takip etmelerini istemek, katılmak için bir dosya yüklemek, bülteninize veya YouTube kanalınıza abone olmak, Etsy mağazanızı ziyaret edin, Shopify sayfanızı inceleyin, kazanmak için uygulamanızı indirin ve daha fazlasını yapın. Ödül Yakıtı ile Yarışmalarınız kolayca özelleştirilebilir, böylece yaratıcı olabilirsiniz. Ayrıca, yazdırabileceğiniz veya e-postayla gönderebileceğiniz, yerleri hedefleyip engelleyebileceğiniz, dijital ve fiziksel ödüller verebileceğiniz ve daha fazlasını yapabileceğiniz ayrıntılı yarışma istatistikleri alacaksınız.

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