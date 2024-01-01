WebCatalog

Rewards Fuel

Rewards Fuel

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: rewardsfuel.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Rewards Fuel çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bülten listenizi büyütün ve etkileşime geçirin. Rewards Fuel, yarışmacılara çeşitli katılım yolları sunarak daha kısa sürede daha fazla pazarlama hedefine ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Doğrudan Facebook veya Instagram üzerinden bir yarışma düzenlemek, katılım, doğrulama ve ölçüm açısından pek çok şeyi masada bırakıyor. Rewards Fuel ile yarışmanızı oluştururken, yarışmacılarınızdan sizi Instagram veya Twitter'da takip etmelerini istemek, katılmak için bir dosya yüklemek, bülteninize veya YouTube kanalınıza abone olmak, Etsy mağazanızı ziyaret edin, Shopify sayfanızı inceleyin, kazanmak için uygulamanızı indirin ve daha fazlasını yapın. Ödül Yakıtı ile Yarışmalarınız kolayca özelleştirilebilir, böylece yaratıcı olabilirsiniz. Ayrıca, yazdırabileceğiniz veya e-postayla gönderebileceğiniz, yerleri hedefleyip engelleyebileceğiniz, dijital ve fiziksel ödüller verebileceğiniz ve daha fazlasını yapabileceğiniz ayrıntılı yarışma istatistikleri alacaksınız.

Kategoriler:

Productivity
Çekiliş Yazılımı

Web Sitesi: rewardsfuel.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rewards Fuel ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

UpViral

UpViral

upviral.com

Heyo

Heyo

heyo.com

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Gleam

Gleam

gleam.io

SweepWidget

SweepWidget

sweepwidget.com

Socialman

Socialman

socialman.net

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

Trade Show Prize Co

Trade Show Prize Co

tradeshowprize.co

Shopobill

Shopobill

shopobill.com

PromoSimple

PromoSimple

promosimple.com

Leevia

Leevia

leevia.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

ViralKit

ViralKit

viralkit.io

SweepWidget

SweepWidget

sweepwidget.com

EcomBalance

EcomBalance

ecombalance.com

Contest Domination

Contest Domination

contestdomination.com

Standard Bank

Standard Bank

standardbank.co.za

TPOP

TPOP

tpop.com

BHN Rewards

BHN Rewards

bhnrewards.com

AppSorteos

AppSorteos

app-sorteos.com

LEO

LEO

legeropinion.com

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

Kinesis Money

Kinesis Money

kms.kinesis.money

Clearout

Clearout

clearout.io

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.