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NeoCurrency

NeoCurrency

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: neocurrency.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde NeoCurrency çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

NeoCurrency, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine, 36 ülkede 24 farklı para biriminde en iyi markaları, ön ödemeli ve diğer nakit benzeri seçenekleri içeren benzersiz bir katalogdan dijital ödüller sağlıyor ve sağlıyor. NeoCurrency, promosyonlar ve sadakat programları, pazar araştırması, çalışan ödülleri ve satış teşvikleri için dijital ödüller ve ödüller sunan bağımsız, ABD merkezli bir sağlayıcıdır.

Kategoriler:

Business
Loyalty Management Software

Web Sitesi: neocurrency.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NeoCurrency ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Square

Square

squareup.com

Talkable

Talkable

talkable.com

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

Stamped

Stamped

stamped.io

Uniqodo

Uniqodo

uniqodo.com

Sparkage Consumer

Sparkage Consumer

getsparkage.com

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