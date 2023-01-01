Green Dot Bank

1999 yılında kurulan Green Dot, yeniden yüklenebilir ön ödemeli banka kartlarının lider sağlayıcısıdır. Milyonlarca müşterisi olan ve sayıları giderek artan Green Dot ürünleri, ABD'deki onbinlerce büyük perakende satış noktasında satılmaktadır.

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