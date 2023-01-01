WebCatalog
Green Dot Bank

Green Dot Bank

greendot.com

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1999 yılında kurulan Green Dot, yeniden yüklenebilir ön ödemeli banka kartlarının lider sağlayıcısıdır. Milyonlarca müşterisi olan ve sayıları giderek artan Green Dot ürünleri, ABD'deki onbinlerce büyük perakende satış noktasında satılmaktadır.

Web Sitesi: greendot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Green Dot Bank ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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