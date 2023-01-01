Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), ABD federal hükümetinin sivil uzay programının yanı sıra havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu bağımsız bir kurumudur. NASA, 1958 yılında Ulusal Havacılık Danışma Komitesi'nin (NACA) yerini alarak kuruldu. Yeni teşkilat, uzay biliminde barışçıl uygulamaları teşvik edecek şekilde belirgin bir sivil yönelime sahip olacaktı. Kuruluşundan bu yana, Apollo Ay'a iniş görevleri, Skylab uzay istasyonu ve daha sonra Uzay Mekiği de dahil olmak üzere ABD'deki uzay araştırma çabalarının çoğu NASA tarafından yönetildi. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonunu destekliyor ve Orion uzay aracının, Uzay Fırlatma Sisteminin, Ticari Mürettebat araçlarının ve planlanan Lunar Gateway uzay istasyonunun gelişimini denetliyor. Ajans aynı zamanda fırlatma operasyonlarının gözetimini ve mürettebatsız NASA fırlatmaları için geri sayım yönetimini sağlayan Fırlatma Hizmetleri Programından da sorumludur. NASA'nın bilimi, Dünya Gözlem Sistemi aracılığıyla Dünya'yı daha iyi anlamaya odaklanmıştır; Bilim Misyonu Müdürlüğü'nün Heliofizik Araştırma Programının çabalarıyla heliofiziğin ilerletilmesi; New Horizons gibi gelişmiş robotik uzay araçlarıyla Güneş Sistemindeki cisimleri keşfetmek; ve Büyük Gözlemevleri ve ilgili programlar aracılığıyla Büyük Patlama gibi astrofizik konularının araştırılması.

Web Sitesi: nasa.gov

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