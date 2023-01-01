Google Moon: Otuz yılı aşkın bir sürenin ardından nihayet Ay'a geri dönmeye hazırlanıyoruz. Hazırlanmanıza yardımcı olmak ve keşif iştahınızı kabartmak için NASA Ames Araştırma Merkezi'ndeki bilim adamlarıyla bir araya gelerek size bu ay haritaları ve çizelgeleri koleksiyonunu getirdik. Bu araç, insanlığın başka bir dünyaya ayak bastığı tek sefer olan Apollo misyonlarının öyküsünü keşfetmenin heyecan verici yeni bir yoludur.

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