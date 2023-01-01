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Google Mars

Google Mars

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Google Mars: Percival Lowell tarafından 1895'te yayınlanan bu Mars haritası, Kızıl Gezegeni teleskopu aracılığıyla uzun yıllar boyunca dikkatle incelemenin sonucuydu. Artık aynı işlemi web tarayıcınız üzerinden de yapabilirsiniz. Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki NASA araştırmacılarıyla işbirliği yaparak Mars'ın şimdiye kadar yapılmış en ayrıntılı bilimsel haritalarından bazılarını oluşturduk.

Web Sitesi: google.com

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