Google Sky: Yıldızlara seyahat etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evrenimizin en uzak noktalarını keşfetmenize yardımcı olmak amacıyla, size gökyüzünün yeni bir görüntüsünü sunmak için dünyanın en büyük gözlemevlerinden bazılarındaki gökbilimcilerle birlikte çalıştık. Google Haritalar'ı kullanan bu araç, evrene göz atmanın ve evreni keşfetmenin heyecan verici bir yolunu sunar. Gökyüzündeki gezegenlerin ve takımyıldızların konumlarını bulabilir ve hatta Hubble Uzay Teleskobu'ndan görüldüğü gibi uzak galaksilerin doğuşunu izleyebilirsiniz. Evreni farklı dalga boylarında görebilme, gözlerimizin röntgen veya kızılötesi ışınlarda çalışsaydı nasıl görüneceğini görebilme yeteneği bizi özellikle heyecanlandırıyor. Bu yeni katmanları keşfederken, farklı dalga boyları arasında geçiş yapmak için şeffaflıkla oynayın ve evrenin farklı bölümlerinin farklı dalga boylarında nasıl aydınlandığını görün. Bu gece veya önümüzdeki birkaç ay içinde gökyüzünde neler olup bittiğiyle ilgileniyorsanız, Dünya ve Gökyüzü podcast'lerine göz atın veya en sevdiğiniz gezegenin konumunu arayın.

Web Sitesi: google.com

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