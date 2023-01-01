Emmy ödüllü canlı yayınımızın kilidini açan, yeni orijinal video serileri aracılığıyla sizi görevlerimize dahil eden ve evreni parmaklarınızın ucuna getiren NASA'nın yeni reklamsız, ücretsiz, aile dostu yayın hizmetine hoş geldiniz. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi: NASA, hava ve uzaydaki bilinmeyenleri araştırıyor, insanlığın yararına yenilikler yapıyor ve keşif yoluyla dünyaya ilham veriyor.

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