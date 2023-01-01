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Sci.News

Sci.News

sci.news

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Bilim Haberleri: arkeoloji, paleontoloji, astronomi, nanobilim, doğa, fizik, uzay araştırmaları vb.

Web Sitesi: sci.news

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