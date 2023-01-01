Minimax, bir Web3 MetaApp'tır; kategorilere ayrılmış birçok DeFi protokolüyle (Takas, Kazan, Ödünç Al, vb.) ve blok zincirleriyle birleşik bir arayüz aracılığıyla etkileşime girebileceğiniz ve aynı zamanda Web3 alanına üst düzeyde genel bakış sağlayabileceğiniz bir yerdir.

Web Sitesi: minimax.finance

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