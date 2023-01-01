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Minimax

Minimax

minimax.finance

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Minimax, bir Web3 MetaApp'tır; kategorilere ayrılmış birçok DeFi protokolüyle (Takas, Kazan, Ödünç Al, vb.) ve blok zincirleriyle birleşik bir arayüz aracılığıyla etkileşime girebileceğiniz ve aynı zamanda Web3 alanına üst düzeyde genel bakış sağlayabileceğiniz bir yerdir.

Web Sitesi: minimax.finance

Yasal Uyarı: WebCatalog, Minimax ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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