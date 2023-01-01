Devlet Çalışanları Sigorta Şirketi, merkezi Chevy Chase, Maryland'de bulunan özel bir Amerikan otomobil sigortası şirketidir. State Farm'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci otomobil sigortacısıdır.

Web Sitesi: geico.com

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