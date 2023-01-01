Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uygulama Güvenliği Duruş Yönetim Platformu Kuruluşunuzun uygulama güvenliği duruşu bir kontrol listesinden daha fazlası olmalıdır. SOOS'un ASPM'si, uygulama altyapınızı Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) ve canlı dağıtımlardaki güvenlik açıklarından korumaya yönelik dinamik ve kapsamlı bir yaklaşımdır. Hepsi tek bir kontrol panelinde.

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