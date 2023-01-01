WebCatalog

SOOS

SOOS

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Web Sitesi: soos.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SOOS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uygulama Güvenliği Duruş Yönetim Platformu Kuruluşunuzun uygulama güvenliği duruşu bir kontrol listesinden daha fazlası olmalıdır. SOOS'un ASPM'si, uygulama altyapınızı Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) ve canlı dağıtımlardaki güvenlik açıklarından korumaya yönelik dinamik ve kapsamlı bir yaklaşımdır. Hepsi tek bir kontrol panelinde.

Web Sitesi: soos.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, SOOS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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