İşbirlikçi Finans Platformu. Çünkü finans sadece harcama polisinden daha fazlası olmalı. Modelinizi oluşturduğunuzda ve harcamaları, bütçeleri ve personel sayısını kullanımı kolay tek bir platformda yönetmeniz gerektiğinde Modülerliği deneyin.

Web Sitesi: modularity.ai

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