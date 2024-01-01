SimpSocial

SimpSocial

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Web Sitesi: simpsocial.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SimpSocial, modern bir iletişim merkezi programının nasıl olması gerektiğini biliyor: hızlı, ölçeklenebilir ve kullanışlı özelliklerle dolu. Satış ve destek ekiplerine kotaları doldurmak ve daha fazla anlaşmayı hızla tamamlamak için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlar. Bunu, satış ekiplerinin tüketicilerle tercih ettikleri yöntemlerle (telefon, mesaj, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla) iletişim kurmasına olanak tanıyan hepsi bir arada yazılım sunarak gerçekleştirir. SimpSocial'ın Otomotiv Potansiyel Müşterilerinizin daha hızlı, daha uzun süre ve minimum kaynakla ele alınmasını garanti etmek için oluşturulmuş çok dokunuşlu sıralı pazarlama platformu! Tüm önemli CRM'lerle kusursuz entegrasyona sahiptir, bu da onu satışlarınızı 10 katına çıkarmak için vazgeçilmez kılar. SimpSocial'a geçiş, büyük veya küçük herhangi bir ekip için kolaydır. SimpSocial, iş akışlarınızı otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir üretkenlik aracıdır. Tetikleyicileri kullanırsanız, telefonunuzda yetişmeye çalışmak yerine müşteri ilişkileri oluşturmaya daha fazla zaman harcayacaksınız. Ayrıca SimpSocial, çeşitli kanallardan gelen müşteri adaylarını tek bir akıllı platformda birleştirme gibi sıkıcı bir görevi üstlendiğinden, müşteri adaylarıyla herhangi bir bilgisayardan iletişime geçin. Potansiyel müşteri yaratma konusunda devrim niteliğinde bir yaklaşıma odaklanmamız artık daha da iyi: Mesajlaşma ve arama yoluyla Büyük Müşteri Adayı Yanıtı. SimpSocial ve sizin için neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Kategoriler:
Business
Contact Center Outsourcing Service Providers

Web Sitesi: simpsocial.com

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