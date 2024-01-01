Slingshot

Slingshot

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Web Sitesi: getslingshot.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Slingshot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Slingshot, ev hizmetleri, haşere ve çim uzmanları için önde gelen yanıtlama hizmeti ve müşteri desteğidir; her çağrı, sohbet, mesaj veya müşteri adayı.
Kategoriler:
Business
Contact Center Outsourcing Service Providers

Web Sitesi: getslingshot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Slingshot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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