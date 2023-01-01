WebCatalog
Phoner

Phoner

phonerapp.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Phoner çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Phoner uygulaması, mesajlaşmak ve arama yapmak için en iyi ikinci telefon numarası uygulamasıdır. Phoner size kişisel ve iş amaçlı ikinci bir telefon numarası, entegre ters telefon numarası araması, telefon görüşmesi kaydı, anonim arayan arama ve özel mesajlaşma ve arama olanağı sunar. Phoner uluslararası arama ve mesajlaşmayı, SMS ve MMS özelliğini ve çok daha fazlasını destekler!

Web Sitesi: phonerapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Phoner ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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