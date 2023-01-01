Phoner uygulaması, mesajlaşmak ve arama yapmak için en iyi ikinci telefon numarası uygulamasıdır. Phoner size kişisel ve iş amaçlı ikinci bir telefon numarası, entegre ters telefon numarası araması, telefon görüşmesi kaydı, anonim arayan arama ve özel mesajlaşma ve arama olanağı sunar. Phoner uluslararası arama ve mesajlaşmayı, SMS ve MMS özelliğini ve çok daha fazlasını destekler!

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