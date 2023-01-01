Wifi, Veri Arama ve Mesajlaşma için Geçici ve İkinci Telefon Numarası Uygulaması. Kullanımı kolay tek bir uygulamada özel WiFi ve veri aramaları yapın, metin gönderin, resimli mesajlar gönderin ve birden fazla numarayı yönetin.

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