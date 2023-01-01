WebCatalog
Call Connect

Call Connect

callconnect.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Call Connect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Potansiyel müşterileri aramaya daha az, anlaşmaları tamamlamaya daha fazla zaman ayırın! Call Connect'in yapay zekası, potansiyel müşterilerinizi 30 dakikadan kısa sürede aramaya başlayabilir. Artık yeni satış temsilcilerinin uzun süreli eğitimlerine gerek yok.

Web Sitesi: callconnect.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Call Connect ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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