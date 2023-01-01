GTM Ekipleri için Kişisel Asistan Her satış görüşmesinden sonra Sybill doğru bir özet oluşturur ve bunu Slack + CRM'ye aktarır. Sizin için bir taslak takip e-postası yazar. Her kelimeyi ve sözlü olmayan tepkiyi bir rapora kaydeder.

Web Sitesi: sybill.ai

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