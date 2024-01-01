ONES.com

ONES.com

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Web Sitesi: ones.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ONES.com, dünyanın her yerindeki ekiplerin ve şirketlerin yazılımlarını daha hızlı ve daha iyi yayınlamalarını destekleyen, yüksek performans ve kullanılabilirlik için tasarlanmış yazılım geliştirme yönetimi ürünleriyle hepsi bir arada bir platform oluşturur. ONES Project, ONES Wiki ve ONES TestCase, projeleri kolaylaştırmak, QA sürecini uyumlu hale getirmek ve ekip bilgisini yönetmek için yazılım geliştirmenin tüm yaşam döngüsünü kapsar.
Kategoriler:
Business
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: ones.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ONES.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Tettra

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plancentral.com

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