ONES.com, dünyanın her yerindeki ekiplerin ve şirketlerin yazılımlarını daha hızlı ve daha iyi yayınlamalarını destekleyen, yüksek performans ve kullanılabilirlik için tasarlanmış yazılım geliştirme yönetimi ürünleriyle hepsi bir arada bir platform oluşturur. ONES Project, ONES Wiki ve ONES TestCase, projeleri kolaylaştırmak, QA sürecini uyumlu hale getirmek ve ekip bilgisini yönetmek için yazılım geliştirmenin tüm yaşam döngüsünü kapsar.

Web Sitesi: ones.com

