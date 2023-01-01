WebCatalog
GrowthDay

GrowthDay

app.growthday.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GrowthDay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünyanın ilk hepsi bir arada kişisel gelişim uygulaması GrowthDay ile tüm potansiyelinize ulaşın. Tüm alışkanlık takibiniz, günlük tutmanız, hedef planlamanız, kurslarınız ve yaşam koçluğunuz tek bir yerde. Çünkü kendini geliştirmek bir yaşam biçimi olmalı.

Web Sitesi: growthday.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GrowthDay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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