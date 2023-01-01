Yaratıcı beyinler, bağımsız çalışanlar, cesur sırt çantalı gezginler ve özgür ruhlar için tasarlanan Moleskine Journey, takvimler, hatırlatıcılar ve notlar gibi üretkenlik uygulamalarının en iyi özelliklerini günlükler ve alışkanlık takibi gibi kişisel gelişim araçlarıyla benzersiz bir şekilde birleştirir.

Web Sitesi: moleskinejourney.com

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