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Moleskine Journey

Moleskine Journey

moleskinejourney.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Moleskine Journey çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yaratıcı beyinler, bağımsız çalışanlar, cesur sırt çantalı gezginler ve özgür ruhlar için tasarlanan Moleskine Journey, takvimler, hatırlatıcılar ve notlar gibi üretkenlik uygulamalarının en iyi özelliklerini günlükler ve alışkanlık takibi gibi kişisel gelişim araçlarıyla benzersiz bir şekilde birleştirir.

Web Sitesi: moleskinejourney.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Moleskine Journey ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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