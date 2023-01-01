WebCatalog
Habitify

Habitify

app.habitify.me

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Habitify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Altın Alışkanlıklar Oluşturun, Potansiyelinizi Açığa Çıkarın. Habitify ile gerçekten önemli olan şeylere odaklanın. Alışkanlıklarınıza hakim olarak kendinizin en iyi versiyonunu oluşturun. Alışkanlık oluşturmanın temel adımları: Bir alışkanlık seçin, onu yapmayı gerçekten unutmayın ve gelişiminizi takip edin.

Web Sitesi: habitify.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Habitify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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