Altın Alışkanlıklar Oluşturun, Potansiyelinizi Açığa Çıkarın. Habitify ile gerçekten önemli olan şeylere odaklanın. Alışkanlıklarınıza hakim olarak kendinizin en iyi versiyonunu oluşturun. Alışkanlık oluşturmanın temel adımları: Bir alışkanlık seçin, onu yapmayı gerçekten unutmayın ve gelişiminizi takip edin.

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