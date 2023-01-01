WebCatalog
Dig

Dig

app.dig.security

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dig çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bulut hızında veri güvenliği. Veri güvenliği duruş yönetimi (DSPM) ile herhangi bir bulutta veri varlıklarının gerçek zamanlı görünürlüğü, kontrolü ve korunması. Dig, bulut çevikliğinden ve hızından vazgeçmeden önemli olan tüm verileri korumanıza olanak tanır.

Web Sitesi: dig.security

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dig ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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