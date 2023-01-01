WebCatalog
Unido

Unido

unido.us

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Unido çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kripto varlıkları için görünürlük, kontrol ve güvenlik. Kripto varlıklarınız için kullanımı kolay, güvenli çözümler. Ekip iş akışları, roller ve harcama sınırları. Kripto muhasebesi ve raporlama araçları. Tüm önemli paraları ve jetonları destekler

Web Sitesi: unido.us

Yasal Uyarı: WebCatalog, Unido ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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