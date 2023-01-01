OTOMATİK PİLOTTA CİHAZ TAKİP VE KORUMA. Varlıklarınızın herhangi bir zamanda nerede olduğunu bilmek artık çok önemli. Prey'in kalıcı cihaz izleme ve güvenlik çözümünü kullanarak uzaktaki iş gücünüzde bilgi kaybını önleyin.

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