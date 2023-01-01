WebCatalog
Hakimo

Hakimo

portal.hakimo.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hakimo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka destekli güvenlik izleme. Hakimo yapay zeka yazılım platformu, rutin güvenlik izlemeyi otomatik hale getirerek kuruluşların gerçek tehditleri hızlı bir şekilde belirlemesine ve harekete geçmesine olanak tanır.

Web Sitesi: hakimo.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hakimo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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