Yapay zeka destekli güvenlik izleme. Hakimo yapay zeka yazılım platformu, rutin güvenlik izlemeyi otomatik hale getirerek kuruluşların gerçek tehditleri hızlı bir şekilde belirlemesine ve harekete geçmesine olanak tanır.

Web Sitesi: hakimo.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hakimo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.