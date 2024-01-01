Alternatifler - Robust Intelligence

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Verilerinizi yapay zeka çağına taşıyın. Her veri kaynağını ve analiz hizmetini yapay zeka destekli tek bir platformda birbirine bağlayarak herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve bunlar üzerinde işlem yapma biçimini yeniden şekillendirin.

Botpress

Botpress

botpress.com

Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯

Scale AI

Scale AI

scale.com

Birinci sınıf şirketlerin güvendiği Scale, sürücüsüz arabalar, haritalama, AR/VR, robot bilimi ve daha fazlası gibi yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli eğitim verileri sağlar.

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik işbirlikçi platform. Ekipler, sohbet veya sesli yapay zeka aracılarını birlikte, daha hızlı ve geniş ölçekte tasarlamak, test etmek ve başlatmak için Voiceflow'u kullanıyor.

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

Yapay zeka için veri motoru. Daha iyi yapay zeka ürünlerini oldukça hızlı bir şekilde oluşturmak için veri iyileştirme, yapay zeka destekli etiketleme, model eğitimi ve teşhis ve etiketleme hizmetlerinin tümü tek bir platformda.

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Tüm ML modeli meta verilerinizi tek bir yerde günlüğe kaydedin, düzenleyin, karşılaştırın, kaydedin ve paylaşın. - Modelleme ekibiniz büyüdükçe otomatikleştirin ve standartlaştırın - Modeller ve sonuçlar üzerinde ekibinizle ve kuruluş genelinde işbirliği yapın - Barındırılanı kullanın, şirket içind...

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.

SAP

SAP

sap.com

SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...

Together AI

Together AI

together.ai

Üretken yapay zeka oluşturmak ve çalıştırmak için en hızlı bulut platformu.

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

En yüksek kalitede eğitim verileriyle yapay zeka modellerinizi daha hızlı oluşturun, ince ayar yapın, yineleyin ve yönetin.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.

V7

V7

v7labs.com

Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görüntü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay ...

Openlayer

Openlayer

openlayer.com

Sıfırdan yüksek kaliteli, güvenilir modeller oluşturmak için en gelişmiş platform.

Katonic.ai

Katonic.ai

katonic.ai

Kodsuz Katonic Üretken Yapay Zeka Platformunda dakikalar içinde güçlü Yapay Zeka Uygulamaları oluşturun. Üretken yapay zekanın gücüyle sizin ve çalışanlarınızın üretkenliğini artırın, müşteri deneyimini geliştirin ve yalnızca büyük kuruluşların yapabileceği şeyleri yapın. * Kodlama becerisi gerekme...

Chooch

Chooch

chooch.ai

Chooch'un bilgisayarlı görüntü çözümleri, işletmelerin en incelikli görsel öğelerin önemini tespit etmek ve anlamak için video ve görüntü verilerinin görsel incelemesini otomatikleştirmesine yardımcı olur; bunların tümü gerçek zamanlı olarak iş kararlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir b...

Kognic

Kognic

kognic.com

Veri kümelerini keşfetmek, şekillendirmek ve açıklamak için kullanılan ADAS/AD için sınıfının en iyisi sensör füzyon çözümü.

GradientJ

GradientJ

gradientj.com

GradientJ, ürün ekiplerinin büyük dil modellerini geniş ölçekte dağıtmasına yardımcı olur. Şirketler LLM destekli uygulamalar oluşturmak ve bunları üretimde izlemek için bizi kullanıyor. Uygulamamız, istemleri oluşturmak ve karşılaştırmak, canlı performansı izlemek ve insan geri bildirimlerinden yol...

SAS

SAS

sas.com

Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik inovasyonuyla SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.

CoreWeave

CoreWeave

coreweave.com

CoreWeave, endüstrinin en hızlı ve en esnek altyapısının yanı sıra devasa ölçekte GPU'lar sunan, uzmanlaşmış bir bulut sağlayıcısıdır.

Modelshop

Modelshop

modelshop.com

Modelshop, yapay zeka modelleri oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir platformda sunar. Kodlama adımını atlayın ve akıllı çözümleri daha önce mümkün olandan daha hızlı sunun.

CalypsoAI

CalypsoAI

calypsoai.com

Yapay zeka endüstrilerde devrim yaratmaya devam ettikçe ve günlük kullanımda giderek daha yaygın hale geldikçe, ilgili riskler de artıyor. CalypsoAI olarak bu artan risklerin farkındayız. Gelişmiş AISec çözümlerimiz aracılığıyla misyonumuz, çığır açan yapay zeka güvenlik platformları sağlayarak hem ...

FinetuneDB

FinetuneDB

finetunedb.com

FinetuneDB, LLM'lerde ince ayar yapmak ve değerlendirmek için kullanılan ve genel teknoloji ekiplerinin kolayca özel AI modelleri oluşturmasına olanak tanıyan bir LLM Ops platformudur.

VESSL AI

VESSL AI

vessl.ai

Tam olarak yönetilen altyapı, araçlar ve iş akışlarıyla modelleri daha hızlı ve uygun ölçekte oluşturun, eğitin ve dağıtın.

Replicate

Replicate

replicate.com

Yapay zekayı bir API ile çalıştırın. Açık kaynak modellerini çalıştırın ve ince ayar yapın. Özel modelleri uygun ölçekte dağıtın. Hepsi tek satır kodla.

Superwise

Superwise

superwise.ai

Etkilerini ve karlarını artırmak için daha fazla işletme yapay zeka modellerine güvendikçe, bu modellerin gerçek hayattaki davranışlarını yönetme, izleme ve optimize etme ihtiyacı da artıyor. Superwise.ai, üretimdeki yapay zeka modellerinin sağlığını izleyen ve güvence altına alan şirkettir. Zaten ...

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