Alternatifler - Robust Intelligence
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Microsoft Fabric
microsoft.com
Verilerinizi yapay zeka çağına taşıyın. Her veri kaynağını ve analiz hizmetini yapay zeka destekli tek bir platformda birbirine bağlayarak herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve bunlar üzerinde işlem yapma biçimini yeniden şekillendirin.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Scale AI
scale.com
Birinci sınıf şirketlerin güvendiği Scale, sürücüsüz arabalar, haritalama, AR/VR, robot bilimi ve daha fazlası gibi yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli eğitim verileri sağlar.
Voiceflow
voiceflow.com
Yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik işbirlikçi platform. Ekipler, sohbet veya sesli yapay zeka aracılarını birlikte, daha hızlı ve geniş ölçekte tasarlamak, test etmek ve başlatmak için Voiceflow'u kullanıyor.
Labelbox
labelbox.com
Yapay zeka için veri motoru. Daha iyi yapay zeka ürünlerini oldukça hızlı bir şekilde oluşturmak için veri iyileştirme, yapay zeka destekli etiketleme, model eğitimi ve teşhis ve etiketleme hizmetlerinin tümü tek bir platformda.
neptune.ai
neptune.ai
Tüm ML modeli meta verilerinizi tek bir yerde günlüğe kaydedin, düzenleyin, karşılaştırın, kaydedin ve paylaşın. - Modelleme ekibiniz büyüdükçe otomatikleştirin ve standartlaştırın - Modeller ve sonuçlar üzerinde ekibinizle ve kuruluş genelinde işbirliği yapın - Barındırılanı kullanın, şirket içind...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Together AI
together.ai
Üretken yapay zeka oluşturmak ve çalıştırmak için en hızlı bulut platformu.
SuperAnnotate
superannotate.com
En yüksek kalitede eğitim verileriyle yapay zeka modellerinizi daha hızlı oluşturun, ince ayar yapın, yineleyin ve yönetin.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görüntü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay ...
Openlayer
openlayer.com
Sıfırdan yüksek kaliteli, güvenilir modeller oluşturmak için en gelişmiş platform.
Katonic.ai
katonic.ai
Kodsuz Katonic Üretken Yapay Zeka Platformunda dakikalar içinde güçlü Yapay Zeka Uygulamaları oluşturun. Üretken yapay zekanın gücüyle sizin ve çalışanlarınızın üretkenliğini artırın, müşteri deneyimini geliştirin ve yalnızca büyük kuruluşların yapabileceği şeyleri yapın. * Kodlama becerisi gerekme...
Chooch
chooch.ai
Chooch'un bilgisayarlı görüntü çözümleri, işletmelerin en incelikli görsel öğelerin önemini tespit etmek ve anlamak için video ve görüntü verilerinin görsel incelemesini otomatikleştirmesine yardımcı olur; bunların tümü gerçek zamanlı olarak iş kararlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir b...
Kognic
kognic.com
Veri kümelerini keşfetmek, şekillendirmek ve açıklamak için kullanılan ADAS/AD için sınıfının en iyisi sensör füzyon çözümü.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ, ürün ekiplerinin büyük dil modellerini geniş ölçekte dağıtmasına yardımcı olur. Şirketler LLM destekli uygulamalar oluşturmak ve bunları üretimde izlemek için bizi kullanıyor. Uygulamamız, istemleri oluşturmak ve karşılaştırmak, canlı performansı izlemek ve insan geri bildirimlerinden yol...
SAS
sas.com
Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik inovasyonuyla SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.
Dataloop
dataloop.ai
Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave, endüstrinin en hızlı ve en esnek altyapısının yanı sıra devasa ölçekte GPU'lar sunan, uzmanlaşmış bir bulut sağlayıcısıdır.
Modelshop
modelshop.com
Modelshop, yapay zeka modelleri oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir platformda sunar. Kodlama adımını atlayın ve akıllı çözümleri daha önce mümkün olandan daha hızlı sunun.
CalypsoAI
calypsoai.com
Yapay zeka endüstrilerde devrim yaratmaya devam ettikçe ve günlük kullanımda giderek daha yaygın hale geldikçe, ilgili riskler de artıyor. CalypsoAI olarak bu artan risklerin farkındayız. Gelişmiş AISec çözümlerimiz aracılığıyla misyonumuz, çığır açan yapay zeka güvenlik platformları sağlayarak hem ...
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB, LLM'lerde ince ayar yapmak ve değerlendirmek için kullanılan ve genel teknoloji ekiplerinin kolayca özel AI modelleri oluşturmasına olanak tanıyan bir LLM Ops platformudur.
VESSL AI
vessl.ai
Tam olarak yönetilen altyapı, araçlar ve iş akışlarıyla modelleri daha hızlı ve uygun ölçekte oluşturun, eğitin ve dağıtın.
Replicate
replicate.com
Yapay zekayı bir API ile çalıştırın. Açık kaynak modellerini çalıştırın ve ince ayar yapın. Özel modelleri uygun ölçekte dağıtın. Hepsi tek satır kodla.
Superwise
superwise.ai
Etkilerini ve karlarını artırmak için daha fazla işletme yapay zeka modellerine güvendikçe, bu modellerin gerçek hayattaki davranışlarını yönetme, izleme ve optimize etme ihtiyacı da artıyor. Superwise.ai, üretimdeki yapay zeka modellerinin sağlığını izleyen ve güvence altına alan şirkettir. Zaten ...