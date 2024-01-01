YesBackup, Android cihazınızı kullanarak hareket halindeyken yedeklenen dosyalarınıza erişmenizi sağlar. Kablosuz veya 3G'ye bağlı olarak fotoğraflarınıza ve belgelerinize göz atın ve paylaşın, müziğinizi yayınlayın, dosyalarınızı senkronize edin ve videolarınızı istediğiniz zaman istediğiniz yerde izleyin. Tüm bu harika özelliklerin yanı sıra uygulama üzerinden anında not yazabilir, hareket halindeyken karalamalar çizebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz. Fotoğraflarınızı doğrudan YesBackup senkronizasyon klasörünüze yükleyin veya doğrudan Facebook veya Twitter'da yayınlayın ve tüm arkadaşlarınızla paylaşın. YesBackup uygulaması, dosyalarınızı ve fotoğraflarınızı ihtiyaç duyduğunuz anda parmaklarınızın ucuna getirir. İster iş sunumu olsun, ister sevdiklerinize fotoğraf gösterin, bir daha asla belgesiz kalmayın! YesBackup hesabınız yoksa uygulama içinden kolayca kaydolun ve ücretsiz deneme depolama alanımızdan yararlanın. YesBackup'tan en iyi şekilde yararlanmak için masaüstü uygulamasını PC'nize veya Mac'inize indirin ve dosyalarınızın otomatik olarak yedeklenmesini sağlayın; YesBackup ile bir daha asla endişelenmenize gerek kalmaz.

Web Sitesi: yesbackup.com

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