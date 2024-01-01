Infrascale

Infrascale

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Web Sitesi: infrascale.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Infrascale, kesinti süresini ortadan kaldırmak için bulutu kullanan bir DRaaS şirketidir. 2011 yılında kurulan şirket, her şirkete bir felaketten hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde kurtulma yeteneği vermeyi amaçlamaktadır. Akıllı yazılımı bulutun gücüyle birleştirmek, Infrascale'in karmaşık, pahalı donanımlar olmadan olağanüstü durum kurtarma maliyet engelini nasıl aştığını gösteriyor. Infrascale, aksama süresini ortadan kaldırarak, daha fazla güvenlik ve her zaman açık kullanılabilirlik sağlayarak işletmelere beklenmeyen durumlarla başa çıkma güvenini sağlar.
Kategoriler:
Productivity
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: infrascale.com

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