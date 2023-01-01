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inwink

inwink

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Web Sitesi: inwink.com

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inwink is the BtoB marketing SaaS platform that enables companies to showcase their brands and engage their audiences through: - in-person, online, and hybrid events ; - always-on online communities on dedicated websites ; - centralized, highly-secured data, strictly partitioned by customer. - a native mobile application dedicated to your event or community. A pioneer in event management technology since 2015, inwink today is a comprehensive, 360° BtoB marketing solution, adopted by more than 180 enterprises, businesses, and organizations. The inwink platform is widely recognized for its functional power and flexibility, scalability and security. More on www.inwink.com/en/

Kategoriler:

Business
Event Management Platforms

Web Sitesi: inwink.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, inwink ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

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