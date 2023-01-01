WebCatalog
Storj

Storj

storj.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Storj çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Storj DCS, geliştiriciler için %80'e kadar daha düşük maliyetle S3 uyumlu güvenli bulut nesne depolamasıdır. Ücretsiz deneyin ve merkezi olmayan bulut üzerinde oluşturmaya nasıl hemen bugün başlayabileceğinizi görün.

Web Sitesi: storj.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Storj ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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