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WarpStream

WarpStream

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: warpstream.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde WarpStream çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Daha fazla yayın yapın, daha az yönetin WarpStream, doğrudan nesne depolamanın üzerine inşa edilmiş, Kafka uyumlu bir veri akışı platformudur: AZ'ler arası bant genişliği maliyeti yoktur, yönetilmesi gereken disk yoktur ve tamamı VPC'nizde sonsuz ölçeklenebilir.

Web Sitesi: warpstream.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, WarpStream ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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