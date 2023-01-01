Megaport, genel ve özel bulut bağlantıları, metro ethernet ve Veri Merkezi ana taşıyıcısının yanı sıra İnternet Değişim Hizmetleri için ölçeklenebilir bant genişliği sunar.

Web Sitesi: megaport.com

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