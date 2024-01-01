NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

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Web Sitesi: bluexp.netapp.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde NetApp BlueXP çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Genelcilerle dolu bir dünyada NetApp bir uzmandır. Tek bir şeye odaklandık: işletmenizin verilerinizden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak. NetApp, güvendiğiniz kurumsal düzeyde veri hizmetlerini buluta, bulutun basit esnekliğini ise veri merkezine taşır. Sektör lideri çözümlerimiz, çeşitli müşteri ortamlarında ve dünyanın en büyük genel bulutlarında çalışır. Bulut odaklı, veri merkezli bir yazılım şirketi olarak yalnızca NetApp, benzersiz veri yapınızı oluşturmanıza, bulutunuzu basitleştirip bağlamanıza ve doğru verileri, hizmetleri ve uygulamaları doğru kişilere her zaman, her yerde güvenli bir şekilde sunmanıza yardımcı olabilir.
Kategoriler:
Productivity
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Web Sitesi: bluexp.netapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NetApp BlueXP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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