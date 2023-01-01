WebCatalog
Metro Singapore

Metro Singapore

metro.com.sg

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Metro Singapore çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Heyecan verici alışveriş deneyimleriyle eş anlamlı olan ve birçok neslin güvendiği ikonik bir marka olan Metro, ürün yelpazesini ve iyi tasarlanmış tekliflerini parmaklarınızın ucuna getiriyor. Metro uygulamasıyla istediğiniz zaman, istediğiniz yerde alışveriş yapın, ayrıcalıklı alışveriş ayrıcalıklarının keyfini çıkarın!

Web Sitesi: metro.com.sg

Yasal Uyarı: WebCatalog, Metro Singapore ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

SkyShowtime

SkyShowtime

skyshowtime.com

Bitfinex

Bitfinex

bitfinex.com

ZINIO

ZINIO

zinio.com

Pocket Novel

Pocket Novel

pocketnovel.com

Actioncity

Actioncity

actioncity.com.sg

Viator

Viator

viator.com

Takealot

Takealot

takealot.com

Shopee Singapore

Shopee Singapore

shopee.sg

DC Universe

DC Universe

dcuniverse.com

Maybank2u MY

Maybank2u MY

maybank2u.com.my

Accounting Panel

Accounting Panel

accountingpanel.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası