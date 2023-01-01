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Metro Retro

Metro Retro

metroretro.io

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Metro Retro, ekiplerin üretken, ilgi çekici ve eğlenceli retrospektifler, biriktirme oturumları, sağlık kontrolleri, atölye çalışmaları ve diğer birçok toplantı türünü yürütmesine yardımcı olan ücretsiz bir web uygulamasıdır.

Web Sitesi: metroretro.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Metro Retro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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