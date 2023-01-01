ActionCity, 2000 yılından bu yana Singapur'da perakende satış yapan yerleşik bir yerli markadır. Alışveriş yapanlara türünün tek örneği olan bir deneyim sunmaya kendini adamış olan ActionCity, BE@RBRICK ve diğer trend Tasarımcı Sanat Oyuncaklarının yanı sıra çağdaş bir lisanslı oyuncak seçkisinden oluşan heyecan verici bir serginin küratörlüğünü yapmaktadır. popüler kültür ürünleri.

Web Sitesi: actioncity.com.sg

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