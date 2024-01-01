WebCatalog

Botsup

Botsup

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Web Sitesi: botsup.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Botsup çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

With Botsup, users across the globe build AI Chatbots on WhatsApp to sell more. Botsup allows companies to offer engaging shopping experiences to their consumers over WhatsApp. For example, you can send personalized notifications from your system in a programmatic way through Botsup's API and engage them to shop across your product offerings.

Kategoriler:

Productivity
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: botsup.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Botsup ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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