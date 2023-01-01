Firebase Console

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Firebase, Google tarafından mobil ve web uygulamaları oluşturmak için geliştirilmiş bir platformdur. Başlangıçta 2011 yılında kurulan bağımsız bir şirketti. 2014 yılında Google platformu satın aldı ve şu anda uygulama geliştirme konusunda amiral gemisi teklifi haline geldi.

Web Sitesi: firebase.google.com

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