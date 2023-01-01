TidBITS
tidbits.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TidBITS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: tidbits.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, TidBITS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Apple Card
card.apple.com
Computerworld
computerworld.com
Appleosophy
appleosophy.com
Adobe Illustrator Web
preview.illustrator.adobe.com
NewsParrot
newsparrot.ai
Branchminds
branchminds.com
MacRumors
macrumors.com
FreshBooks
freshbooks.com
Tutorials Dojo
portal.tutorialsdojo.com
Micro Center
microcenter.com
Apple TV+
tv.apple.com
Apple
Space