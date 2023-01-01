Tidbits, öncelikle Apple Inc. ve Macintosh ile ilgili konularla ilgilenen bir elektronik haber bülteni ve web sitesidir.

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